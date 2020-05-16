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Ekonomi

HALK GYO’dan üç ayda 18.5 milyon lira kâr

Konuttan otele ve ofise kadar pek çok önemli projeye imza atan Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO); yılın ilk çeyreğinde özkaynaklarını 2.6 milyar TL’ye, toplam aktiflerini ise 3.1 milyar TL’ye taşıdı. Şirketin toplam hasılatı 50.1 milyon TL’ye ulaşırken, net dönem kârı 18.5 milyon TL olarak gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 11:17:00 -
HALK GYO’dan üç ayda 18.5 milyon lira kâr

Yılın ilk çeyreğini başarılı mali sonuçlarla geride bıraktıklarını kaydeden Halk GYO Genel Müdür Vekili Erdal Bekin, şu ifadeleri kullandı:

“Ana ortağımız Halkbank’tan aldığımız güçle mevcut planlarımız dahilinde istikrarlı büyümemizi sürdürdük. İlk üç ayda konut kredisi faiz oranlarının düşmesinin ardından düzenlediğimiz kampanyalarla projelerimizdeki satış rakamlarını 2019 yılının son çeyreğine göre yüzde 100’ün üzerinde arttırdık. Geleceğe de umutla bakıyoruz. Paydaşlarımıza katma değer üretme ve ülke ekonomisine katkımızı artırarak devam ettirme yönündeki faaliyetlerimizi de sürdürüyoruz.”

Bekin; Türkiye’nin vaktinde alınan ekonomik tedbirler sayesinde Corona virüsü (Covid-19) tehdidini atlatmaya, normalleşme sürecine girmeye başladığını da dile getirdi. Bekin, “İnşallah, Covid-19’la mücadele sürecini birlik ve beraberlik içinde aşacağız” mesajını verdi.

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