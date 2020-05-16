HALK GYO’dan üç ayda 18.5 milyon lira kâr

Konuttan otele ve ofise kadar pek çok önemli projeye imza atan Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO); yılın ilk çeyreğinde özkaynaklarını 2.6 milyar TL’ye, toplam aktiflerini ise 3.1 milyar TL’ye taşıdı. Şirketin toplam hasılatı 50.1 milyon TL’ye ulaşırken, net dönem kârı 18.5 milyon TL olarak gerçekleşti.