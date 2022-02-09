Halk ekmek zamlandı mı? İstanbul’da halk ekmek ne kadar?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek, 250 gramlık ekmeğe zam yaptı. Yerel seçimler öncesi vatandaşı ucuz ekmek, ucuz su ve ucuz ulaşım sözü veren CHP’li Ekrem İmamoğlu, İstanbul’u borç batağına sapladı. İstanbulla ilgilenmek yerine kariyer peşinde koşan İmamoğlu, beceriksizliğinin faturasını da halka yüklemeye devam ediyor.

Halk ekmek zamlandı mı?

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, halk ekmeğe yüzde 100 zam yaptı. Buna göre 250 gram olarak 1,25 TL’den satılan halk ekmeğinin 11 şubat 2022 tarihinden itibaren 2,50 TL'den satılacağı ifade edildi. İHE, ekmek ve unlu mamullere son olarak kasımda zam yapmıştı.

İstanbul halk ekmek 670 gram tost ekmeğinin fiyatı ne kadar?

Zamla birlikte 670 gram tost ekmeğinin fiyatı 5,75 TL'den 8,50 TL'ye, 500 gramlık organik tam buğday ekmeği 7 TL'den 8,50 TL'ye, 200 gram galeta grissini 4,50 TL'den 6 TL'ye, 200 gram Akdeniz ekmeği 1,50 TL'den 2 TL'ye, 350 gram ruşeymli ekmek 5,25 TL'den 7,50 TL'ye, 400 gram çavdarlı ekmek 5,75 TL'den 7,50 TL'ye, 50 gramlık altın çörek 1,25 TL'den 1,50 TL'ye, 1 kilogramlık tam buğday unu ise 8 TL'den 9 TL'ye yükseltilmişti.