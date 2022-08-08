Halk ekmek ne kadar oldu? İstanbul'da ekmek ne kadar güncel fiyat
İstanbul halk ekmek fiyatı güncel | İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek (İHE) AŞ ekmek fiyatlarında artışa gitti? Halk ekmek fiyatı ne kadar oldu?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Halk Ekmek (İHE) AŞ ekmeğe zam yaptı. Peki, halk ekmek fiyatı ne kadar oldu?
Halk ekmek ne kadar oldu? İstanbul'da ekmek ne kadar güncel fiyat
İstanbul Halk Ekmek, normal ve kepekli ekmeğe zam yaptı. 8 Ağustos Pazartesi gününden itibaren 250 gram halk ekmek 3 liradan satılmaya başlandı.