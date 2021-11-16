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Ekonomi Halk ekmek ne kadar? İstanbul Halk Ekmek zamlı fiyatlar
Ekonomi

Halk ekmek ne kadar? İstanbul Halk Ekmek zamlı fiyatlar

Halk Ekmek galeta ne kadar oldu? İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek A.Ş (İHE), pek çok kaleme zam yaptı. Peki, Halk Ekmek güncel fiyat nedir? Halk Ekmek tost ekmeği ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2021-11-16 21:39:00 -
Halk ekmek ne kadar? İstanbul Halk Ekmek zamlı fiyatlar

İstanbul Halk Ekmek zam | İstanbul Halk Ekmek 50 gramlık normal ekmek dışındaki ambalajlı ürünlere yüzde 47’ye varan oranlarda zam yaptı. Peki, Halk Ekmek fiyatları ne oldu?

Halk ekmek ne kadar? İstanbul Halk Ekmek zamlı fiyatlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek A.Ş (İHE), 250 gramlık normal ekmek dışındaki ambalajlı ürünlere yüzde 47’ye varan oranlarda zam yaptı.

İHE'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 250 gramlık normal ve kepekli ekmeğin 1,25 TL olan fiyatı değişmezken, diğer ekmek ve unlu mamul ürünlerinde yüzde 12 ila yüzde 47 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.

Zamla birlikte 670 gram tost ekmeğinin fiyatı 5,75 TL'den 8,50 TL'ye, 500 gramlık organik tam buğday ekmeği 7 TL'den 8,50 TL'ye, 200 gram galeta grissini 4,50 TL'den 6 TL'ye, 200 gram Akdeniz ekmeği 1,50 TL'den 2 TL'ye, 350 gram ruşeymli ekmek 5,25 TL'den 7,50 TL'ye, 400 gram çavdarlı ekmek 5,75 TL'den 7,50 TL'ye, 50 gramlık altın çörek 1,25 TL'den 1,50 TL'ye, 1 kilogramlık tam buğday unu ise 8 TL'den 9 TL'ye yükseltildi.

İHE, ekmek ve unlu mamullere son olarak temmuzda zam yapmıştı.

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