Halk ekmek ne kadar? İstanbul Halk Ekmek zamlı fiyatlar

Halk Ekmek galeta ne kadar oldu? İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek A.Ş (İHE), pek çok kaleme zam yaptı. Peki, Halk Ekmek güncel fiyat nedir? Halk Ekmek tost ekmeği ne kadar oldu?