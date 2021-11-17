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Ekonomi Halk ekmek fiyatı ne kadar? İstanbul'da halk ekmek fiyatları ne kadar oldu?
Ekonomi

Halk ekmek fiyatı ne kadar? İstanbul'da halk ekmek fiyatları ne kadar oldu?

Halk ekmek ne kadar oldu güncel | İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek, ürünlerine yüzde 47’ye varan oranlarda zam yaptı. Peki, Halk ekmek ne kadar oldu? Kepekli halk ekmek güncel fiyat

Yeniakit Publisher
2021-11-17 13:35:00 -
Halk ekmek fiyatı ne kadar? İstanbul'da halk ekmek fiyatları ne kadar oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren İHE, temmuz ayının ardından bir kez daha ürünlere zam yaptı. Peki, halk ekmek ne kadar oldu?

Halk ekmek fiyatı ne kadar? İstanbul'da halk ekmek fiyatları ne kadar oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek A.Ş (İHE), 250 gramlık normal ekmek dışındaki ambalajlı ürünlere yüzde 47’ye varan oranlarda zam yaptı.

İHE'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 250 gramlık normal ve kepekli ekmeğin 1,25 TL olan fiyatı değişmezken, diğer ekmek ve unlu mamul ürünlerinde yüzde 12 ila yüzde 47 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.

Zamla birlikte 670 gram tost ekmeğinin fiyatı 5,75 TL'den 8,50 TL'ye, 500 gramlık organik tam buğday ekmeği 7 TL'den 8,50 TL'ye, 200 gram galeta grissini 4,50 TL'den 6 TL'ye, 200 gram Akdeniz ekmeği 1,50 TL'den 2 TL'ye, 350 gram ruşeymli ekmek 5,25 TL'den 7,50 TL'ye, 400 gram çavdarlı ekmek 5,75 TL'den 7,50 TL'ye, 50 gramlık altın çörek 1,25 TL'den 1,50 TL'ye, 1 kilogramlık tam buğday unu ise 8 TL'den 9 TL'ye yükseltildi.

İHE, ekmek ve unlu mamullere son olarak temmuzda zam yapmıştı.

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