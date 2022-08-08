Halk ekmeğe zam mı geldi İstanbul, Ankara, İzmir? İstanbul’da halk ekmek fiyatı ne kadar? 250 gramlık halk ekmek ne kadar oldu?

İstanbul’da halk ekmeğe zam mı geldi? Halk ekmek fiyatı ne kadar? Seçimlerde ardı ardına vaadlerde bulunarak halkı boş vaadlerde bulunan Ekrem İmamoğlu, göreve geldiğinden bu yana İstanbulluyu zama boğdu. Ulaşımı ve suyu ucuzlatacağını söyleyen İmamoğlu, göreve gelir gelmez suya ve ulaşıma ardı ardına zam yaparak vatandaşları canından bezdirdi. Vatandaşın ekmeğine de göz diken İmamoğlu, halk ekmeğe de zam yaptı. Peki İstanbul’da halk ekmek ne kadar oldu? İstanbul’da halk ekmeğe zam ne kadar geldi? Halk ekmek ne kadar oldu? İşte İstanbul, Ankara, İzmir halk ekmek güncel fiyatları: