Halk, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ısındı

YENİ AKİT/ANKARA

MAK Danışmanlığın 24 Haziran seçimlerinin ardından yeni sistemin halk üzerindeki yansımalarını ölçmek üzere yaptığı anketten halkın yeni sisteme kısa sürede ısındığı sonucu çıktı. MAK’ın 30 büyükşehir, 15 il ve 112 ilçede 2990 kişiyle yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirdiği anketten, halkın yüzde 55’inin sistemden umutlu olduğu sonucu çıktı.

OY DAĞILIMI

Ankete katılanlar bugün seçim olsa AK Parti’ye yüzde 45,5 oranında oy vereceğini belirtirken CHP’nin oy oranı yüzde 22,9, MHP ve HDP’nin yüzde 10,9, İP’in yüzde 7.6, Saadet Partisi’nin ise yüzde 1,1 olarak sonuçlara yansıdı.

YÜZDE 83’Ü “ALGI VAR”

“Türkiye’de kişi ya da kurumlara yönelik haksız yere yalan-yanlış algı oluşturulduğuna inanıyor musunuz?” şeklindeki soruyu cevaplayanların yüzde 83’ü bu tür algı çalışmasının yapıldığına inandıklarını bildirdi.

Bu soruyu cevaplayanların büyük bölümü ise haksız algı çalışmalarının en fazla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanve İslam dini ve toplumun kutsal değerlerine karşı yapıldığını belirtti.

CHP’DE LİDER DEĞİŞİMİ

CHP’de bir genel başkan değişimi gerekip gerekmediği sorusuna katılımcılardan yüzde 63 oranında “Evet” cevabı çıkarken, genel başkan değişikliğinin iktidar getirmeyeceğinin düşünenlerin oranı ise yüzde 74 gibi yüksek bir oranda çıktı.