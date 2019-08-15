Halk çöpleri toplamayan belediyeye öfkeli
Balıkesir'in Erdek ilçesinde, günlerdir toplanmayan çöpler halkın tepkisine yol açtı. Konteynerlerden taşan çöpler, kötü görüntü oluşturdu.15 Ağustos 2019 Perşembe 16:48
Marmara Bölgesi'nin gözde tatil beldelerinden Erdek'te, toplanmayan çöpler tepeler oluşturdu.
İstanbul'a yakınlığı nedeniyle yazlıkçıların ve tatilcilerin uğrak mekanlarından Balıkesir'in Erdek ilçesi, çöplerle kaplanmış durumda.
Konteynerlerden dışarı çıktı
İlçedeki çöplerin toplanmaması nedeniyle konteynerlerin dışına taşan çöpler, hem kötü koku yayıyor hem de sağlık için tehdit oluşturuyor.
Halk tepkili
Öte yandan ilçede yaşayanlar ve tatil için ilçede bulunanlar ise çöplerin toplanmadığı gerekçesiyle CHP'li Erdek Belediyesi'ne tepki gösterdi.
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