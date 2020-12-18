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Gündem Halk bu diziyi de affetmedi! FOX’un bir rezil dizisi daha final yapıyor
Gündem

Halk bu diziyi de affetmedi! FOX’un bir rezil dizisi daha final yapıyor

Adeta Türkiye’nin milli ve manevi değerlerine savaş açan FOX TV’nin skandalları ile dolu bir dizisi daha halkın tepkisi karşısında tutunamadı.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 11:30:00 -
Halk bu diziyi de affetmedi! FOX’un bir rezil dizisi daha final yapıyor

Yahudi menşeili FOX TV’nin ahlaksız içerikleri ile dolu olan dizilerinden biri de Zümrüdüanka dizisiydi. Türkiye’de yasal olmayan durumları yasalmış gibi anlattığı dizi ilk skandalını vermişti. Amacı reyting olmayan tamamen ahlaki değerlere saldıran FOX TV kanalı halkın baskısı ve tepkisi ile karşılaşınca final yapma kararı aldı.

Alp Navruz'un Serhat karakterini oynadığı ve Ceren Yılmaz'ın Zümrüt karakterini oynadığı rezil yapım final yapma kararı aldı.

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Yorumlar

Vatandaş

Türkiyede ahlaka uygun dizi var mı? Yada müslümanın diziyle ne işi var...
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Zorlami seyrettiriyoruz Kardesim, Size ne dizilerden?

Bi suru kanal var, acin ilahi dinleyin, hatta dinlerken zikir cekin sabaha kadar, hem spor yapmis olursunuz:-)
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