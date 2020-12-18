Halk bu diziyi de affetmedi! FOX’un bir rezil dizisi daha final yapıyor

Yahudi menşeili FOX TV’nin ahlaksız içerikleri ile dolu olan dizilerinden biri de Zümrüdüanka dizisiydi. Türkiye’de yasal olmayan durumları yasalmış gibi anlattığı dizi ilk skandalını vermişti. Amacı reyting olmayan tamamen ahlaki değerlere saldıran FOX TV kanalı halkın baskısı ve tepkisi ile karşılaşınca final yapma kararı aldı.

Alp Navruz'un Serhat karakterini oynadığı ve Ceren Yılmaz'ın Zümrüt karakterini oynadığı rezil yapım final yapma kararı aldı.