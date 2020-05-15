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Halk Bankası'ndan KAP'a "ihraç belgesi" duyurusu

Yeniakit Publisher
2020-05-15 23:41:55 -
Halk Bankası'ndan KAP'a "ihraç belgesi" duyurusu

İSTANBUL (AA) - Halk Bankası, sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek 1,2 milyar lira nominal değerli paylarının Türkiye Varlık Fonu'na satışının pay başına 5,72 liradan gerçekleştirileceğini bildirdi.

Halk Bankası'ndan Kamuyu Aydınlatma Platfomu'na (KAP) "ihraç belgesi" başlığıyla yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Payları Yıldız Pazar'da işlem gören Türkiye Halk Bankası A.Ş'nin 1 milyar 250 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin 2 milyar 473 milyon 776 bin 223,776 TL'ye arttırılması nedeniyle ihraç edilecek 1 milyar 223 milyar 776 bin 223,776 TL nominal değerli payların Türkiye Varlık Fonu'na tahsisli olarak satışı, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (alıcı ve satıcı üye) aracılığıyla, toptan alış satış işlemleri kapsamında 20/05/2020 tarihinde, 1 TL nominal değerli pay için 5,72 TL fiyattan gerçekleştirilecektir."


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