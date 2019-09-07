Kamu bankalarından biri olan Halk Bankası personel alımı yapıyor. Halk Bankası memur alım ilanı yayınladıktan sonra binlerce vatandaş Halk Bankası personel alımı başvuru şartlarını merak etmeye başladı. Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış ve en az lisans mezunu olma şartının arandığı Halk Bankası alımları ne zaman sona erecek? sorusu sorulmakta. Halk Bankası gişe memuru alımı yapılacak olmasıyla Halk Bankası gişe memuru alım başvuruları ne zaman, Halk Bankası gişe memuru alımı sonuçları ne zaman açıklanır? gibi soruların cevabı da merak konusu oldu. Halk Bankası alımları 6 Eylül itibariyle sona ermesiyle birlikte, Halk Bankası gişe memuru alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? sorunun cevabı da araştırılmakta.

Devletin kamu bankası olan Halk Bankası alım ilanı ile banka Banko Hizmetleri Asistanı (gişe elemanı) alımına ilişkin başvurular gerçekleştirildi. Halk Bankası gişe memuru alım başvuruları internet üzerinden en geç 06 Eylül 2019 tarihine kadar yapıldı. Halkbank banko hizmetleri asistanı (Gişe elemanı) alımı için başvurular sona erdi. Peki Halk Bankası gişe memuru başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Halk Bankası gişe memuru alım sonuçlarının ne zaman açıklanacağı resmi olarak belli olmasa da Halk Bankası personel alım başvuru şartlarında yer alan” Üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden mezun olmak, (30/09/2019 tarihine kadar mezun olabilecek adayların da başvurusu kabul edilecektir.)” ifadesini dikkate alındığında Halk Bankası gişe memur alım başvuru sonuçlarının 30 Eylül’den sonra açıklanacağı tahmin edilmekte.

Halk Bankası hangi illerde alım yapacak?