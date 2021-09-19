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Siyaset “Halk adamı” Mansur minibüse binerken görüntülendi!..
Siyaset

“Halk adamı” Mansur minibüse binerken görüntülendi!..

Daha önce, “Belediyeye ait minibüs kullanıyorum” diyerek “Halk adamıyım” edebiyatı yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün Anıtkabir’de düzenlenen etkinliğe milyonluk Mercedes’le gitti.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 15:10:00 - 2021-09-19 15:26:51

 yeniakit.com.tr 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Haber Global'den Candaş Tolga Işık'ın sorularını cevapladığı programda, “Halkın adamıyım” triplerine girerek, belediyedeki makam araçlarını sattığını ileri sürdü. İşe minibüsle gittiğini belirten Mansur Yavaş, kelime oyunu yaparak algı oluşturdu. Halbuki Yavaş’ın, VIP lüks minibüs kullandığı ortaya çıktı.

Ayrıca Mansur Yavaş’ın daha önce de milyonluk lüks araç kullandığı görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

Yine lüks aracıyla görüntülendi

Mansur Yavaş bugün de milyonluk Mercedes aracıyla görüntülendi. Gaziler Günü için Anıtkabir’e giden Mansur Yavaş, etkinlik sonunda milyonluk aracına binerek Anıtkabir’den uzaklaştı.

Alay konusu oldu

Mansur Yavaş’ın ikiyüzlü tavırları sosyal medyada alay konusu oldu. Vatandaşlar Yavaş’ın, “Minibüse biniyorum” sözlerini anımsatarak, CHP’li ismin ikiyüzlü tavırlarını eleştirdi.

Belediyede inecek var kaptan! ‘Minibüs yolcusu’ Mansur'un lüks minibüsü ortaya çıktı
Belediyede inecek var kaptan! ‘Minibüs yolcusu’ Mansur'un lüks minibüsü ortaya çıktı

Siyaset

Belediyede inecek var kaptan! ‘Minibüs yolcusu’ Mansur'un lüks minibüsü ortaya çıktı

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