Halit'in katilinden pişkin sözler! "Serbest kalmak istiyorum"

ENKA Spor Kulübü’nün ödüllü yüzücüsü Halit Ayar, arkadaşı Mustafa Sinan Nalçacı ile birlikte Taksim Tünel tramvay durağında kendilerinden bira ve para isteyen Emra Yaşar (27) ve Erhan Kurdal’ın (27) bıçaklı ve kırık şişeli saldırısına uğramış, Ayar hayatını kaybederken Nalçacı da yaralanmıştı.

Elbiselerini değiştirdi

Polis, şüphelilerden Emra Yaşar’ın olaydan sonra taksiye binerek Fatih’teki evine gittiğini, burada kanlı kıyafetlerini değiştirerek Zeytinburnu’nda gittiği ablasının evinde yakalandığını bildirdi. Erhan Kurdal’ın da olaydan sonra Yaşar’dan ayrılarak gittiği Fatih’teki evinde yakalandığı belirtildi.

Ayar’ı bıçaklayarak öldüren Yaşar’ın 2014’te gasptan Kırklareli Cezaevi’ne girdiği, daha sonra cezaevinin açık kısmına alındığı, ‘"iyi hal"den de 2 Eylül 2019’da bir haftalık izin alarak İstanbul’a geldiği anlaşıldı.

Emra Yaşar’ın gasp, yaralama, uyuşturucu, ateşli silahlar kanununa muhalefet ve hırsızlıktan 19 suç kaydı olduğu kaydedilirken, Erhan Kurdal’ın da uyuşturucu, gasp, yaralama ve polise mukavemetin arasında bulunduğu 23 suç kaydı olduğu belirtildi. Kurdal’ın adam yaralamadan girdiği cezaevinden 9 ay önce tahliye olduğu, Yaşar’la çocukluk arkadaşları olduğu ve ikilinin işledikleri suçlar nedeniyle Kırklareli Açık Cezaevi’nde birlikte kaldıkları ortaya çıktı. Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Erhan Kurdal, "Arkadaşımla gündüz buluşup dışarı çıkmıştık. Bu olay gerçekleşti. Bende silah yoktu. Arkadaşımda bıçak vardı. O kişinin bıçaklandığını görmedim. Daha sonra memur arkadaşlardan öğrendim bıçaklandığını" dedi.

Emra Yaşar ise "Olay zamanında parkta uyuşturucu içiyorduk. Erhan evde bana hançer, bıçak gösterdi. Onları evime götürüp asacaktım. Taksim’e çıkıp alkol aldık. Erhan ile onların tartıştığını gördüm. Ayırmak için yanlarına gittim. Aklıma hançer geldi. Onları korkutmak için çıkarıp salladım. İçkiliydim. Ben bugüne kadar kimseyi öldürmedim. Serbest kalmak istiyorum" diye konuştu.