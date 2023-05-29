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Yerel Halit Kaynak: Emperyalist devletlere unutamayacakları bir ders verdiniz
Yerel

Halit Kaynak: Emperyalist devletlere unutamayacakları bir ders verdiniz

Yeniakit Publisher
2023-05-29 01:26:00 -
Halit Kaynak: Emperyalist devletlere unutamayacakları bir ders verdiniz

Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Halit Kaynak seçim sonuçları sonrası bir mesaj paylaştı.

Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Halit Kaynak seçim sonuçları sonrası bir mesaj paylaştı.

Değerli Gönüldaşlarım,

Her Milletin tarihinde kilometre taşları vardır. 5 bin yıllık Türk Tarihinde de kilometre taşları oldukça önemli yer tutar…Bugün yapılan seçimler, çok iddialı gibi gelsede Türkiye ve Türk Dünyası için çok önemli bir kilometre taşıydı..

Türkiye yüzyılı öncülüğünde her zaman söylediğimiz gibi 21. YÜZYIL TÜRK ASRI olacaktır. Doğusundan batısına Yeryüzünde birleşen bütün Türk düşmanlarına rağmen önemli başarı elde edilmiştir. Bundan sonra 100 yıllık bir çalışmanın beş yıla sığıdırılacağına çok eminiz..

Yurt içinde olgun siyasi bir rekâbet yaşansada, Türkiye’yi boğmaya çalışan emperyalist devletlere unutamayacakları bir ders verdiniz.. Hepinizi tebrik ediyorum..Demokrasi şöleniniz kutlu oldun..
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Halit KANAK
Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği
Genel Başkanı

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