Halit Kaynak: Emperyalist devletlere unutamayacakları bir ders verdiniz

Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Halit Kaynak seçim sonuçları sonrası bir mesaj paylaştı.

Değerli Gönüldaşlarım,

Her Milletin tarihinde kilometre taşları vardır. 5 bin yıllık Türk Tarihinde de kilometre taşları oldukça önemli yer tutar…Bugün yapılan seçimler, çok iddialı gibi gelsede Türkiye ve Türk Dünyası için çok önemli bir kilometre taşıydı..

Türkiye yüzyılı öncülüğünde her zaman söylediğimiz gibi 21. YÜZYIL TÜRK ASRI olacaktır. Doğusundan batısına Yeryüzünde birleşen bütün Türk düşmanlarına rağmen önemli başarı elde edilmiştir. Bundan sonra 100 yıllık bir çalışmanın beş yıla sığıdırılacağına çok eminiz..

Yurt içinde olgun siyasi bir rekâbet yaşansada, Türkiye’yi boğmaya çalışan emperyalist devletlere unutamayacakları bir ders verdiniz.. Hepinizi tebrik ediyorum..Demokrasi şöleniniz kutlu oldun..

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Halit KANAK

Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği

Genel Başkanı