Halit Kanak yazdı: Türkiye ve dünyanın kaderinin değiştiği gün 9 Mart 2003

Halit Kanak, 9 Mart'ın önemine dikkat çekerek, "9 Mart 2003 Türkiye'nin ve dünyanın kaderinin değiştiği gündür" dedi.

Halit Kanak'ın yazısı şöyle:

9.Mart.2003, Türkiye'nin ve Dünya'nın kaderinin değiştiği gündür.

9.Mart.2003, Türkiye'nin ayak seslerinin bütün dünyada duyulmaya başlandığı gündür.

9.Mart.2003, Türkiye'nin köhne sisteminin değişmeye başlaması için startın verildiği gündür.

Ve 9.Mart.2003, piramitin tepesindeki son taşın yerine konulduğu gündür.

Evet 9.Mart gerçek bir "demokrasi bayramı'nın" yaşandığı gündür.

Bütün yeryüzünde ki mazlum milletlerin umudu olan, 12.Aralık.1997 yılında Ziya Gökalp'in 1912 yılında yazdığı şiiri okudu diye 21.Nisan.1998'de verilen 10 ay hapis, 177 milyon liralık ceza'nın, Yargıtay 8. Ceza Dairesnin 24.Eylül.1998 günü onaylaması ile artık muhtar dahi olamaz denen Recep Tayyip Erdoğan'ın yenilenen Siirt seçimlerinde PARLAMENTO'YA BAŞBAKANLIĞA, BAŞKANLIĞA adımının attığı gündür 9.Mart.2003

Yaşanan süreçte, 2002 3 Kasım seçimlerinde 363 milletvekili çıkaran Akparti 58.Hükümeti kurmuş, bu hükümet ise ilk olarak Tayyip Bey'in siyasi yasağını kaldırılması için TBMM'ye hazırladığı yasa teklifini sunmuş, oy çokluğu ile kabul edilen yasa ilkinde Ahmet Necdet Sezer'den veto yemiş, ikinci sefer değiştirilmeden Mecliste yeniden kabul edilen yasa Cumhurbaşkanının onayı ile yürürlüğe girmiş ve Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekili seçilmesinin önündeki hukukî engel ortadan kaldırılmıştır.

Bu adımın ardından 3.Kasım seçimlerinde Siirt Pervari ilçesinde 3 sandıkta kurul olusturulamadiğı, 1 sandığın ise kırılarak oyların telef edildiği tesbit edilerek itiraz edilmiş, YSK ise bu itirazı yerinde bularak Siirt seçimlerini iptal ederek 3 milletvekili'nin üyeliğini düşürmüş (Akparti-Mervan Gül, chp-Ekrem Bilek, bağımsız Fadıl Akgündüz) ve seçimi aynı adaylarla yeniden yaptırma kararı almıştır.

İşte 9.Mart.2003'te yeniden yapılan bu seçimlerde adaylıktan istifa eden Mervan Gül'ün yerine aday gösterilen Recep Tayyip Erdoğan % 84.8 oy alarak 3 milletvekilinin de seçilmesini ( diğerleri Öner Gülyeşil ve Öner Ergenç) sağlayarak Meclise girmiş, akabinde istifa eden 58. Hükümet'in yerine 59. Hükümet'i kurarak yalnızca Türkiye Cumhuriyetinin değil, bütün mazlum milletlerin Başbakanı olmuştur.

Tarih sayfalarında yerini alan ibretliklerle dolu olan bu süreç, Tayyip Bey'in hayat hikayesi ile birlikte ders kitaplarında da yerini almalı ve Milletlerin kaderini değiştiren kilometre taşlarından en önemlisi olması sebebiyle "DEMOKRASİ BAYRAMI" olarak kutlanmasi gerekir.(15.Temmuz ise milli mücadele bayramı olmalı)

Bizlere düşen ise, O ruhun yeniden yakalanması, yaşanması ve yaşatılması için kırgınlıkları, küskünlükleri,vurdumduymazlıkları yaşadığımız şu seçim sürecinde bir kenara bırakarak gayret göstermektir.

Bugünden itibaren yeniden "GÖNÜL SEFERBERLİĞİ" ilan ederek, bütün Büyükçekmece'yi kucaklamalı, Başkan Erdoğan'ı bu "KUTLU MÜCADELESİNDE" yalnız bırakmamalıyız.

Gün 9.Mart.2003 ruhunu, 9.Mart.2019'da yeniden meşâle yapma günüdür.

Gün Bütün Belediyelerde iktidar olmak için varolma günüdür.

Unutulmamalıdır ki, bi z bir politik hareket değil, bir "dâvâ" hareketiyiz.

Günümüz bereketli, gayretimiz bol olsun inşaallah....



