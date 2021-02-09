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Gündem Halis Bayuncuk'a hapis cezası
Gündem

Halis Bayuncuk'a hapis cezası

İstanbul Bakırköy Adliyesi'nde görülen davada Halis Bayancuk, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 00:42:00 - 2021-02-10 11:34:45
Halis Bayuncuk'a hapis cezası

İstanbul'da görülen davada Halis Bayancuk, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bayancuk savunmasında "Siz vereceğiniz hükümle kendinizi de yargılayacaksınız. Benim için bir şey ifade etmiyor" açıklaması yaptı.

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Halis Bayancuk, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Sanık Bayancuk'un avukatları da duruşmada hazır bulundu.

"Benim için bir şey ifade etmiyor" 

Tutuklu Bayancuk savunmasında, silahlı terör örgütü olduklarına dair somut delillerin olmadığını, bu şekilde üzerine etiket yapıştırıldığını öne sürerek, "Siz de fanisiniz, hükümler de fani. Herkes eylemlerinden Allah'a hesap verecek. Siz vereceğiniz hükümle kendinizi de yargılayacaksınız. Benim için bir şey ifade etmiyor" dedi.

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Yorumlar

Eziliyor çok şükür

Tasmaları hangi dış örgütlerin elinde kim bilir. Üç beş kelime öğrenip allame kesiliyorlar başımıza. Sonra da fitne fesat.
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anlayiniz

Allah yar ve yardimcin olsun kardeşim senin davan haki seni iceri atiyorlar niye bu diyer hocalara karişmiyorlar unlar midehocalari inşallah senin gibi hocalar artacak
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