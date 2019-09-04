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Haliliyeli Gençler Türkiye Kupası’na hazırlanıyor

Haliliye Belediyesi Masa Tenisi takımı kasım ayında yapılacak olan Türkiye Kupası grup müsabakalarına hazırlanıyor.

04 Eylül 2019 Çarşamba 09:46
Haliliyeli Gençler Türkiye Kupası’na hazırlanıyor

Haliliye Belediyesi Masa Tenisi takımı kasım ayında yapılacak olan Türkiye Kupası grup müsabakalarına hazırlanıyor.


Gençlerin sporla buluşmasını sağlayan Haliliye Belediyesi, sportif faaliyetlerde öncü olmaya devam ediyor.


Bu kapsamda Haliliye Belediyesi Masa Tenisi takımı birçok başarıya imza attı. Takım 2018-2019 sezonunda Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Türkiye Kupası müsabakalarında Doğu ve Güneydoğu Bölge illeri arasında yapılan müsabakalarda üçüncülüğü elde ederek finallere katılmaya hak kazandı. Kazanılan bu başarıların ardından Masa Tenisi takımı gözleri Türkiye Kupası grup müsabakalarına çevirdi. Yoğun bir antrenman dönemine giren takım, 2019-2020 sezonunda 9-10 Kasım tarihleri arasında Şanlıurfa’da yapılacak olan Türkiye Kupası müsabakalarına hazırlanıyor.


Hazırlıklara ilişkin açıklamalarda bulunan Haliliye Belediyesi Masa Tenisi takımı Antrenörü Bilal Özalp, “Haliliye Belediyesi Masa Tenisi Takımı olarak 2019 Kasım ayında yapılacak olan Türkiye Kupası grup müsabakalarına hazırlanıyoruz. Hedefimiz gençlerimizle beraber başta Haliliye Belediyemiz, ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek. Bu turnuvalarda dereceye giren sporcularımız Türkiye Şampiyonası’na finallerine katılıp orada da gruba girmeyi başarırlarsa ülkemizi uluslararası turnuvalarda temsil edeceklerdir” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 09:46
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