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Yerel

Haliliye’de virüs ile mücadele sürüyor

Haliliye Belediyesi, covıd-19 salgını ile mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

2020-04-27 17:07:48 -
Haliliye’de virüs ile mücadele sürüyor

Haliliye Belediyesi, covıd-19 salgını ile mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor.


Haliliye Belediyesi korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında yürüttüğü faaliyetleri aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Süleymaniye Mahallesinde bulunan cadde ve sokaklarda yıkama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Öte yandan Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında ilçedeki semt pazarlarını denetleyerek, esnaf ve vatandaşların ateşlerini ölçüp, maske, eldiven ve dezenfektan dağıttı. Zabıta ekipleri, ayrıca semt pazarlarında sosyal mesafe, birim alanda alışveriş yapabilecek vatandaş sayısı, sebze ve meyvelere eldivensiz dokunmaması konusunda uyarılarda bulunarak, belirlenen kurallara uymayan esnaflara cezai işlem uygulanacağını bildirdi.

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