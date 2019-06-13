Haliliye’de parklarda ışıklandırma çalışmaları sürüyor

Haliliye Belediyesi, yaz aylarında vatandaşların daha yoğun şekilde kullandığı parklarda ışıklandırma çalışmaları sürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, vatandaşların yaşam alanı olan parklarda hummalı şekilde çalışmalarını devam ettiriyor. Parklarda mevsimsel peyzaj çalışmaları yürüten çevre koruma ve kontrol müdürlüğü, parkları hem güzelleştiriyor hem de daha güvenli hale getiriyor. Geceleri de vatandaşların daha rahat vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla da, aydınlatma sistemlerinin kontrolleri rutin olarak devam ediyor. Geceleri ışıl ışık olan parklar, hem çocukların hem de ailelerin rahatça vakit geçirecekleri ortamlar oluyor.

Geceleri ışıl ışıl parklarda vakit geçiren vatandaşlar, duydukları memnuniyetten dolayı ötürü Haliliye Belediyesi’ne teşekkür etti.