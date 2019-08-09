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Haliliye’de parklara çiçek ekimi yapıldı

Haliliye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı peyzaj çalışmaları devam ediyor.

09 Ağustos 2019 Cuma 15:59
Haliliye’de parklara çiçek ekimi yapıldı

Haliliye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı peyzaj çalışmaları devam ediyor.


Haliliye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı peyzaj çalışmaları devam ediyor. Ekipler ilçenin önemli noktaları başta olmak birçok park ve yeşil alanda çiçek ekimi yaparak parklarda vatandaşlara görsel şölen yaşatıyorlar. Çiçek şelalesi ve parkta yürütülen çeşitli peyzaj çalışmalarında, kadife çiçeği, rozet çiçeği, gül, lavantin, ortanca ve çam fidanı olmak üzere binlerce bitkinin dikimi gerçekleştirildi. Yıl boyunca periyotlar ile bakım ve yenileme çalışması yapılan yeşil alanlar, vatandaşların büyük beğenisini topluyor. Park ve şehrin önemli noktalarında böylesi çalışmalar yapılmasından dolayı memnun olduklarını söyleyen vatandaşlar çalışmalardan dolayı ekiplere teşekkür etti.


Öte yandan çevre koruma ve kontrol ekiplerinin yaptığı açıklamada ise ilçe sınırları içerisinde bulunan tüm yeşil alan ve parklarda çiçek ekimi başta olmak üzere peyzaj çalışmasının devam ettiklerini belirti.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 15:59
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