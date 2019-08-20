Haliliye’de park yapımında sona gelindi

Haliliye Belediyesi tarafından Atatürk Mahallesinde gerçekleştirilen kamulaştırma sonrası yapımına başlanılan park ve yeşil alan çalışmalarında sona doğru gelindi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatı ile Atatürk Mahallesinde başlatılan park ve yeşil alan çalışmalarında sona doğru gelindi. Haliliye Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından mahallede 6 adet taşınmazın kamulaştırması sonrası Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından park ve yeşil alan çalışması başlatıldı. Yoğun şekilde alanda çalışma yürüten ekipler içerisinde çocuk oyun grubu, bank ve kamelya yer alan park kısa süre içerisinde vatandaşların hizmetine sunulacak. Canpolat sayesinde mahallerinde eksik olan park ve yeşil alan sorununun çözüldüğünü belirten Atatürk Mahallesi Muhtarı Mahmut Karadaş, “Ekipler park yapım çalışmalarına devam ediyor. Kısa süre içerisinde parkımıza kavuşacağız. Burada evler kamulaştırıldı. İnanıyoruz daha iyi ve güzel çalışmalar olacak. Mahallem adına Canpolat ve ekiplerine teşekkür ediyorum” dedi.

Mahalleye kazandırılan parktan dolayı son derece memnun olduklarını belirten mahalle sakinleri ise, “Çalışmalardan dolayı son derece memnunuz. Böylesi önemli bir sorunu çözdüğü için baştan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.