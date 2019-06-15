0553 313 94 23

Haliliye’de park yapım atağı

Haliliye Belediyesi, vatandaşların yaşam alanı park ve bahçelerin sayısını arttırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında ilçede yeni park yapımını devam ettiriyor.

15 Haziran 2019 Cumartesi 14:05
Haliliye’de park yapım atağı

Haliliye Belediyesi, vatandaşların yaşam alanı park ve bahçelerin sayısını arttırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında ilçede yeni park yapımını devam ettiriyor.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın ilçede park ve bahçelerin sayısı artacak talimatları ile çalışmalarını yürüten çevre koruma ve kontrol müdürlüğü, mevcut parklarda peyzaj çalışmaları ile düzenlemeler yaparken, yeni parkları da ilçeye kazandırıyor. Yeni park çalışmaları kapsamında ekipler, Karşıyaka Mahallesinde çalışmalarına başladı. Alt yapı ve üst yapı çalışmaları tamamlanan parkta, ağaç dikim çalışmaları da hızla sürdürülüyor. Dikilen ağaçlara can suyunu veren ekipler, vatandaşların vakit geçirmeleri amacıyla da kamelya ve bankların kurulumu gerçekleştirdi. Karşıyaka Mahallesi sakinleri, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Haliliye Belediyesine teşekkür ettiler.


Öte yandan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Haliliye İlçesindeki park ve bahçelerin sayısını arttırmak amacıyla planlama dahilinde çalışmalara devam edileceği kaydedildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 14:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'de 261 yunus kıyıya vurdu
    1. ABD'de 261 yunus kıyıya vurdu
    2. MSB'den "Babalar Günü" videosu
    3. Başkentte "Afrika Günü" kapsamında..
    4. Filenin Efeleri, grubun son maçında..
    5. Kapadokya’nın tarihi bu konakta..
    6. Minik Alperen’in babasına en güzel..
    7. Pençe Harekatı'nda 49 terörist etkisiz..
    8. Artem Kravets’in tatil keyfi
    9. Bitigen Kayseri’nin gururu oldu
    10. Talasgücü Belediyespor kupasına kavuştu
    11. Tavşanlı’da Robot Yarışması
    12. Milli Savunma Bakanlığı: "Irak’ın..
    13. 6. kez başkan seçildi
    14. Bunlara sözüm söz..! Gördüğüm yerde,..
    15. Siyam ikizlerinin YKS heyecanı
    16. Rusya'daki ankette dikkat çeken..
    17. Bilecik Halk Eğitim Merkezi’nden yıl..
    18. Makaralı Yay Erkek Takımı, dünya..
    19. Batman’da Jandarma Teşkilatının 180...
    20. 75 yaşında üniversite sınavına girdi
    21. Sakaryalı çocuklara karne hediyesi..
    22. S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya..
    23. Zeytin çekirdeği yutunca bakın..
    24. Şehit jandarma er tatlı mezarı başında..
    25. Şile’de denize giren üç kişiden..
    26. Kadınlar tam altın için yarıştı
    27. Bebek ve çocuklarda fıtık için hangi..
    28. Ekrem İmamoğlu, Çerkes vatandaşlarla..
    29. Down sendromlu Sevcan’ın düğün hayali..
    30. Hakkari’de sahipli hayvanlara kuduz..
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Şamil Tayyar'dan olay sözler: Hızla irtifa kaybediyor
    Şamil Tayyar'dan olay sözler: Hızla irtifa kaybediyor
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor

    Günün Karikatürü

    15 Haziran 2019
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu