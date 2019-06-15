Haliliye’de park yapım atağı

Haliliye Belediyesi, vatandaşların yaşam alanı park ve bahçelerin sayısını arttırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında ilçede yeni park yapımını devam ettiriyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın ilçede park ve bahçelerin sayısı artacak talimatları ile çalışmalarını yürüten çevre koruma ve kontrol müdürlüğü, mevcut parklarda peyzaj çalışmaları ile düzenlemeler yaparken, yeni parkları da ilçeye kazandırıyor. Yeni park çalışmaları kapsamında ekipler, Karşıyaka Mahallesinde çalışmalarına başladı. Alt yapı ve üst yapı çalışmaları tamamlanan parkta, ağaç dikim çalışmaları da hızla sürdürülüyor. Dikilen ağaçlara can suyunu veren ekipler, vatandaşların vakit geçirmeleri amacıyla da kamelya ve bankların kurulumu gerçekleştirdi. Karşıyaka Mahallesi sakinleri, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Haliliye Belediyesine teşekkür ettiler.

Öte yandan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Haliliye İlçesindeki park ve bahçelerin sayısını arttırmak amacıyla planlama dahilinde çalışmalara devam edileceği kaydedildi.