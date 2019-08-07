Haliliye’de bayram öncesi gıda ürünleri denetlendi

Haliliye Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi gıda satışı yapan iş yerlerinde ruhsat ve hijyen denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta ekipleri, pastahane, fırın ve şekerlemecilerde denetim yaparak eksikleri olan iş yerleri hakkında tutanak tutarak yasal işlem başlattı.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler Kurban Bayramı öncesi fırın, pastahane ve şekerlemecilerde hijyen ruhsat ve gramaj denetimleri gerçekleştirdi.Ekipler bayram öncesi vatandaşların yoğun şekilde alışveriş yaptığı pastahanelere giderek imalat ve satış yerlerinde hijyen denetimi gerçekleştirdi. Fırınlarda ise üretim ve gramaj denetimi gerçekleştirilerek uygun şartlarda üretim yapan iş yerlerine teşekkür ettiler. Hijyen kurallarına uymayan işleri tutanak tutulup gerekli uyarılar yapıldı.

Zabıta müdürlüğü ekiplerinin yaptığı açıklamada, “Halkın sağlığını korumak amacıyla Haliliye İlçesindeki denetimlerini ara vermeden gece ve gündüz devam ettiriyoruz. Özellikle vatandaşlarımızın bayram öncesi yoğun şekilde alışveriş yaptığı pastahane ve şekerlemeci gibi yerlerde denetimlerimizi sıklaştırdık. Burada hijyen koşulları sağlanmamış ise gerekli işlemleri başlattık” denildi.