Haliliye’de açılan yollarda kilitli parke döşeniyor

Haliliye’de açılan yeni sokaklara kilitli parke döşeme çalışması başlatıldı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarını devam ettiren fen işleri müdürlüğü ekipleri, yeni yol çalışmalarının yanı sıra kilitli parke döşeme çalışmalarını da sürdürüyor.Bu kapsamda ekipler, Devteşti Mahallesi’nde henüz yapılaşmanın yoğun olmadığı bölgelerde açılan yeni sokaklarda kilitli parke döşeme çalışmalarına başladı.

Başlatılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getiren Devteşti Mahalle Muhtarı Tahir Kına,“Haliliye Belediyesi çok güzel çalışan bir belediyedir. Hem parke döşemelerinde olsun hem fen işlerinde olsun, yeni aynı şekilde temizlik işlerinde olsun mücadelesini sürdürüyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkürlerimiz sunuyoruz. Mahallem adına da kendisine çok çok teşekkür ederiz. Hem kendisi olsun hem ekibi olsun bugüne kadar bizim ne sıkıntımız var ise ilettiysek o sıkıntılarımız giderilmiştir. Şuanda 9659, 9660, 9661 numaralı sokaklarımızda parke çalışmamız yapılmaktadır. Yapılan bu çalışmalardan dolayı Belediyemize teşekkürlerimiz iletiyoruz” diye konuştu.