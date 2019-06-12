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Haliliye kırsalında hummalı ilaçlama çalışması

Haliliye Belediyesi, kırsal mahallelerde sinek ve haşerelerle mücadelede yürüttüğü ilaçlama çalışmalarını, yoğunlaştırarak gece geç saatlere kadar devam ettiriyor.

12 Haziran 2019 Çarşamba 18:04
Haliliye kırsalında hummalı ilaçlama çalışması

Haliliye Belediyesi, kırsal mahallelerde sinek ve haşerelerle mücadelede yürüttüğü ilaçlama çalışmalarını, yoğunlaştırarak gece geç saatlere kadar devam ettiriyor.


Temizlik İşleri Müdürlüğü İlaçlama Birimi, ilçe genelindeki haşere ve sinekle mücadele çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor. Merkez mahallelerde ilaçlama çalışması yapan ekipler, kırsal mahallelerde de hummalı bir çalışma yürütüyor. Kırsal Mahallelerin tamamında periyodik olarak ilaçlama çalışması rutin bir şekilde sürdüren ekipler, Larva ve uçkunla mücadele çalışmaları kapsamında sinek ve haşerelerin oluşturacağı rahatsızlıkların önüne geçmeyi hedefliyor. Ekipler kırsal mahallelerde dere yatakları, çöp konteynerleri, su birikintileri, ahırlar ve ağaçlık alanlarda çalışmalarını yürütüyor.


Haliliye Belediyesi İlaçlama Birimi, 1 ATV motor, 2 holder, 4 mistblower, 5 elektrikli motosiklet, 16 ULV cihazı ve 40 personel ile 32 merkez ve 138 kırsal mahallede çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 18:04
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