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Haliliye kırsalı yollarına kavuşuyor

Haliliye Belediyesi, yaklaşan kış ayları öncesi vatandaşları yol sıkıntısı yaşamaması için kırsal mahallelerden Mutluca’da yol yapım çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

16 Eylül 2019 Pazartesi 17:43
Haliliye kırsalı yollarına kavuşuyor

Haliliye Belediyesi, yaklaşan kış ayları öncesi vatandaşları yol sıkıntısı yaşamaması için kırsal mahallelerden Mutluca’da yol yapım çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdürüyor.


İlçe genelinde hizmet atağını sürdüren Haliliye Belediyesi kırsal mahallelerde kış ayları öncesi herhangi bir yol sıkıntı yaşanmaması adına 4 ayrı ekiple mahalle içi yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kırsal mahallerden Konuklu ve Karatepe kırsal mahallerinde yol yapım çalışmaları sürerken Mutluca Mahallesi’nde de başlayan yol yapım çalışmaları son sürat devam ediyor.


Yürütülen çalışmalar hem ilçe merkezi hem de kırsal mahallelerde vatandaşların takdirini toplamaya devam ederken, Mutluca Mahalle sakinleri, emeği geçen yetkililere teşekkür etti. Çalışmalarını kısa sürede tamamlamayı planlayan ekipler, diğer kırsal mahallelerde çalışmaları başlatmayı hedefliyor.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 17:43
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