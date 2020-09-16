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Spor Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı, Galatasaray HDI Sigorta maçı hazırlıklarını tamamladı
Spor

Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı, Galatasaray HDI Sigorta maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-09-16 13:01:01 -
Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı, Galatasaray HDI Sigorta maçı hazırlıklarını tamamladı

ŞANLIURFA (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Haliliye Belediyespor, deplasmanda oynayacağı Galatasaray HDI Sigorta maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligde 2. hafta mücadelesinde 17 Eylül Perşembe günü deplasmanda sarı-kırmızlı ekiple karşılaşacak Şanlıurfa ekibi, kendi tesislerinde başantrenör Akif Gürgen gözetiminde taktik ağırlıklı antrenman yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başantrenör Gürgen, güçlü rakipleri karşısına galibiyet parolasıyla çıkacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Oyuncularımız bu müsabakaya son derece iyi hazırlandı. Taktik ağırlıklı bir antrenman yaptık. Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da şehrimizi ve temsil ettiğimiz Haliliyemizi sevindirmek istiyoruz. Bunun için iyi çalışıyoruz. Bizlere her zaman destek olan başta Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat olmak üzere, tüm kulüp yöneticilerimize teşekkür ediyorum."



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