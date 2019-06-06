Haliliye Belediyesi tarihin sıfır noktasında

Haliliye Belediyesi, tarihin sıfır noktası Göbeklitepe’de, yaşanan yoğunluk dolayısıyla temizlik ve ring araç desteğinde bulundu.

12 bin yıllık tarihi ile Unesco Dünya Mirası Kalıcı Listesinde yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılı olarak ilan edilen Haliliye İlçesindeki Göbeklitepe, Ramazan Bayramı tatili ile birlikte yerli ve yabancı turistleri ağırlamayı sürdürüyor. Yaşanan yoğunluk ile birlikte Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü de, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları ile tarihin sıfır noktasında temizlik seferberliği başlattı. Göbeklitepe’nin tertemiz görünümü için çalışmalar yürüten Haliliye Belediyesi, ziyaretçilerin tepeye ulaşımı için de ring seferlerine destek sağladı. Haliliye Belediyesine ait servisler, Göbeklitepe’ye çıkmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin ulaşımını sağlıyor.

Göbeklitepe’ye gelen turistler, sağlanan imkanlardan dolayı Haliliye Belediyesine teşekkür ettiler.