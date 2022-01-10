Halil Umut Meler'den tepki çeken karar
Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Adana Demirspor'u ağırlayan Fenerbahçe'nin 27. dakikada kazandığı penaltı tartışmalara yol açtı.
Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor'u ağırladı. Karşılaşmanın 27. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Enner Valencia, Adana Demirsporlu Jonas Svensson'un müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, pozisyon sonrasında penaltı noktasını gösterdi ve Svensson'u sarı kartla cezalandırdı.
Adana Demirsporlu futbolcuların itirazları eşliğinde VAR odasını dinleyen Meler'in kararı değişmedi ve sarı - lacivertliler penaltı kazandı.
Topun başına gelen Enner Valencia, kaleciyi ve topu ayrı köşelere göndererek Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü attı.