  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Halil Umut Meler Kimdir, Kaç Yaşında? Hakem Halil Umut Meler Nereli, Nerelerde Görev Yaptı
Spor

Halil Umut Meler Kimdir, Kaç Yaşında? Hakem Halil Umut Meler Nereli, Nerelerde Görev Yaptı

Süper Lig'de yönettiği maçlarla birlikte sıkça adından söz ettiren Halil Umut Meler yeniden gündem oldu. Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçında düdük çalan Halil Umut Meler nereli, nerelerde görev yaptı? İşte Halil Umut Meler hakkında tüm detaylar burada!

Yeniakit Publisher
2022-09-12 21:37:00 -
Halil Umut Meler Kimdir, Kaç Yaşında? Hakem Halil Umut Meler Nereli, Nerelerde Görev Yaptı

Süper Lig'de yönettiği maçlarla birlikte sıkça adından söz ettiren Halil Umut Meler yeniden gündem oldu. Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçında düdük çalan Halil Umut Meler nereli, nerelerde görev yaptı? İşte Halil Umut Meler hakkında tüm detaylar burada!

FIFA kokartlı olan Türk hakemlerinden biridir Hakem Halil Umut Meler. 2017 yılından bu yana kokart takan Meler, Spor Toto Süper Lig'teki hakemlik kariyerine İstanbul Başakşehir-Akhisarspor maçı ile 2015 yılında başlamıştır.

17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası final maçında da başarılı bir performans gösteren Halil Umut Meler, 2019 yılında TFF Süper Kupa maçlarını da yönetmiştir.

Türk liglerinin en tanınan hakemlerinden biri olan Meler, İzmir'in Selçuk ilçesinde dünyaya gelmiştir. Halil Umut Meler 1 Ağustos 1986 yılında dünyaya gelmiştir. Ünlü hakem 35 yaşındadır.

Halil Umut Meler Hangi Liglerde Hakemlik Yaptı?
Türkiye Kupası

3. Lig

2. Lig

1. Lig

Süper Lig

Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası

Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası

UEFA Gençlik Ligi

UEFA Avrupa Ligi

Hakem Halil Umut Meler 2021-22 sezonunda toplamda 25 maç yönetmiştir. Bu maçlarda toplam 110 kere sarı kart çıkartan Meler 7 tane de kırmızı kart göstermiştir. Meler'in sezon boyunca verdiği penaltı sayısı ise 11.

 


N'aptın sen Patrick van Aanholt!
N'aptın sen Patrick van Aanholt!

Spor

N'aptın sen Patrick van Aanholt!

Dolar ve altın uzmanı İslam Memiş açıkladı: Altından ters köşe! Dolar 21 TL mi olacak? O tarihe dikkat!
Dolar ve altın uzmanı İslam Memiş açıkladı: Altından ters köşe! Dolar 21 TL mi olacak? O tarihe dikkat!

Ekonomi

Dolar ve altın uzmanı İslam Memiş açıkladı: Altından ters köşe! Dolar 21 TL mi olacak? O tarihe dikkat!

Dünyanın gözü Horadiz-Cebrail-Zengilan-Ağbend karayolunda! Türkiye'ye bağlanacak
Dünyanın gözü Horadiz-Cebrail-Zengilan-Ağbend karayolunda! Türkiye'ye bağlanacak

Ekonomi

Dünyanın gözü Horadiz-Cebrail-Zengilan-Ağbend karayolunda! Türkiye'ye bağlanacak

Putin, Emmanuel Macron ile Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki durumu görüştü" target="_blank">
Vladimir Putin, Emmanuel Macron ile Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki durumu görüştü
Vladimir Putin, Emmanuel Macron ile Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki durumu görüştü

Dünya

Vladimir Putin, Emmanuel Macron ile Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki durumu görüştü

YKS ek tercih robotu: YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih boş kontenjanlar 2022
YKS ek tercih robotu: YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih boş kontenjanlar 2022

Eğitim

YKS ek tercih robotu: YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih boş kontenjanlar 2022

Beşşar Esed rejimi güçlerince öldürülen mahkumlara ait olduğu iddia edilen fotoğraflar paylaşıldı
Beşşar Esed rejimi güçlerince öldürülen mahkumlara ait olduğu iddia edilen fotoğraflar paylaşıldı

Dünya

Beşşar Esed rejimi güçlerince öldürülen mahkumlara ait olduğu iddia edilen fotoğraflar paylaşıldı

Makarna keki tarifi, nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Değişik makarna tarifi bolonez soslu
Makarna keki tarifi, nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Değişik makarna tarifi bolonez soslu

Kadın - Aile

Makarna keki tarifi, nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Değişik makarna tarifi bolonez soslu

Ne yaptın sen Jorge Jesus!
Ne yaptın sen Jorge Jesus!

Spor

Ne yaptın sen Jorge Jesus!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23