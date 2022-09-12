Halil Umut Meler Kimdir, Kaç Yaşında? Hakem Halil Umut Meler Nereli, Nerelerde Görev Yaptı

Süper Lig'de yönettiği maçlarla birlikte sıkça adından söz ettiren Halil Umut Meler yeniden gündem oldu. Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçında düdük çalan Halil Umut Meler nereli, nerelerde görev yaptı? İşte Halil Umut Meler hakkında tüm detaylar burada!

FIFA kokartlı olan Türk hakemlerinden biridir Hakem Halil Umut Meler. 2017 yılından bu yana kokart takan Meler, Spor Toto Süper Lig'teki hakemlik kariyerine İstanbul Başakşehir-Akhisarspor maçı ile 2015 yılında başlamıştır.

17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası final maçında da başarılı bir performans gösteren Halil Umut Meler, 2019 yılında TFF Süper Kupa maçlarını da yönetmiştir.

Türk liglerinin en tanınan hakemlerinden biri olan Meler, İzmir'in Selçuk ilçesinde dünyaya gelmiştir. Halil Umut Meler 1 Ağustos 1986 yılında dünyaya gelmiştir. Ünlü hakem 35 yaşındadır.

Halil Umut Meler Hangi Liglerde Hakemlik Yaptı?

Türkiye Kupası

3. Lig

2. Lig

1. Lig

Süper Lig

Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası

Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası

UEFA Gençlik Ligi

UEFA Avrupa Ligi

Hakem Halil Umut Meler 2021-22 sezonunda toplamda 25 maç yönetmiştir. Bu maçlarda toplam 110 kere sarı kart çıkartan Meler 7 tane de kırmızı kart göstermiştir. Meler'in sezon boyunca verdiği penaltı sayısı ise 11.



