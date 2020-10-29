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Aktüel Halil Sezai yarın hakim karşısına çıkıyor
Aktüel

Halil Sezai yarın hakim karşısına çıkıyor

Komşusunu darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında 3 yıl 7 ay 15 günden, 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istenen Halil Sezai Paracıkoğlu'nun yargılanmasına yarın başlanacak.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 19:33:00 -
Halil Sezai yarın hakim karşısına çıkıyor

İstanbul Tuzla'da komşusunu darp ettiği gerekçesi ile tutuklanan ve hakkında 3 yıl 7 ay 15 günden, 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istenen Halil Sezai Paracıkoğlu'nun yargılanmasına yarın başlanacak.

Paracıkoğlu, 66 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği gerekçesiyle Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Paracıkoğlu ile 66 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç arasında olay günü gürültü yapma meselesi yüzünden tartışma yaşandığı ifade ediliyor.

İddianamede, Halil Sezai Paracıkoğlu'nun "silahla tehdit", "silahla kasten yaralama", "alenen hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "mala zarar verme" suçlarından toplamda 3 yıl 7 ay 15 günden, 13 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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