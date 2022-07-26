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Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakcı, İslam'ın kadın-erkek ilişkisine ilişkin emirlerini anlattığı videosunda, bazı kadınların gayr-i ahlaki giyim-kuşam tarzlarını eleştirdi.

Konakcı Hoca, CHP öncülüğünde başlatılan linç kampanyası ile hedef haline geldi.

Fıkıh Doktoru Şenocak, Halil Konakcı Hoca'ya Twitter hesabından paylaştığı mesajla destek verdi. Dr. Şenocak, "Namus yobazı şarkıcıların sahnelerde kadınları açılmaya çağırdığı, kadınların konsomatris olarak sarhoşlara arz edildiği, yatak odası kıyafetiyle dolaşmaya cesur haller dendiği bir zamanda gençlere gözlerine sahip çıkma çağrısı yapan Halil Konakcı İslam davasının müstesna şahsiyetidir." dedi.

Halil Konakcı sohbetinde, ahlak vurgusu da yaparak şu ifadeleri kullanmıştı:

100 yıl önce dedelerimizin yatak odasında göremediği kıyafetleri biz çarşıda pazarda plajda görüyoruz. Neden? Bu kadınların başında yok mu adamları abileri babaları kocaları? Geçtim helali haramı hadi buna inanmıyorsun. Tamam ateistsin, imanın zayıf... Ya hiç mi kıskanmıyorsun lan? Kızın, karın öyle sokağa çıkarken, video paylaşırken hiç mi vicdanın sızlamıyor? Benim aklım bu işi almıyor. Allah sonumuzu hayretsin.