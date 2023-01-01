Halil Konakcı Hoca'dan takkesini suç sayanlara cevap: Bunlar açıkça İslam düşmanı!
Erzincan Valisi'ni makamında takke ile ziyaret etmesinden dolayı hakkında suç duyurusunda bulunulan Halil Konakcı Hoca, Atatürkçü Düşünce Derneği'ne şöyle tepki gösterdi: Bu çapsız avukat aynı mülki amiri bir papazın dini kıyafetle ziyaret etmesine ses çıkarmamıştı. Yani bunlar açık İslam düşmanı.
Yeniakit.com.tr
Türkan Saylan'ın mirası Atatürkçü Düşünce Derneği, Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı Hoca’nın başında takkesi ile Erzincan Valisi Mehmet Makas’ı makamında ziyaret etmesinden rahatsız oldu.
Cumhuriyet gazetesi ile HalkTV, ADD'nin şikayetini manşetlerine taşıyarak destekledi.
Konakçı Hoca’nın takke takarak vali ziyareti gerçekleştirmesini gerekçe gösteren ADD avukatı Konakcı için suç duyurusunda bulundu.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı ise ortada bir suç unsuru olmadığına hükmetti.
Yaşanan süreci Twitter hesabından değerlendiren Halil Konakcı Hoca, ADD'nin iki yüzlülüğünü şöyle ortaya koydu:
Atatürkçü Düşünce Derneği avukatı mülki bir amiri takke ile ziyaret etmem hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık, suç bulunmadığına karar verdi.
Bu çapsız avukat aynı mülki amiri bir papazın dini kıyafetle ziyaret etmesine ses çıkarmamıştı. Yani bunlar açık İslam düşmanı.