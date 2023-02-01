Halil Konakcı: Dinde zorlama vardır!
Ankara Melike Hatun Camisi İmamı Halil Konakcı, cami kürsüsünde verdiği sohbetinde dikkat çeken ifadeler kullandı.
Yeniakit.com.tr
Halil Konakcı Hoca, Ankara Melike Hatun Camisi'nde verdiği vaazında yüce dinimiz İslam'a ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
Konakcı Hoca, "Dinde zorlama var." dedi.
'Sopalama var'
Konakcı Hoca sohbetinde şu ifadeleri kullandı:
Namaz kılmamanın hukukta cezası var. Şimdi uygulanmıyor olabilir. Oruç tutmamanın dinde cezası var. Sopalama var. Demek ki dinde zorlama var.