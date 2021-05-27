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Biyografi Halil Koç kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın HSK üyesi seçtiği Halil Koç nereli? Halil Koç'un hayatı, özgeçmişi
Biyografi

Halil Koç kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın HSK üyesi seçtiği Halil Koç nereli? Halil Koç'un hayatı, özgeçmişi

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yer alan karara göre Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliğine Halil Koç seçildi. Peki Halil Koç kimdir? HSK üyesi Halil Koç nereli? İşte HSK üyesi Halil Koç’un hayatı.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 08:36:00 - 2021-05-27 09:06:52
Halil Koç kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın HSK üyesi seçtiği Halil Koç nereli? Halil Koç'un hayatı, özgeçmişi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, idari yargı hakim ve savcıları arasından HSK üyelikleri sona eren Halil Koç, HSK üyeliklerine seçildi. Peki Halil Koç kimdir, nerelidir?

Halik Koç kimdir?

05.09.1966 tarihinde Bulcuk (Ilgın–Konya)'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimimi Konya'da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1988 yılında mezun oldu.

08.01.1991 tarihinde Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı olarak mesleğe başladı. Sırasıyla Hatay Vergi Mahkemesi Üyeliği, Ankara İdare Mahkemesi Üyeliği, Danıştay Tetkik Hâkimliği ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği görevlerinde bulundu. 17.10.2010 tarihinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu yedek üyesi olarak seçildi. Sonrasında Ankara 17. İdare Mahkemesi Başkanlığı ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. 17.11.2011–25.11.2014 tarihleri arasında Hâkimler ve Savcılar Kurulu asıl üyeliği yaptı. 12.10.2014 tarihinde yeniden Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyesi seçildi. Halen Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Daire Başkanı olarak görev yapmakta olup, evli ve iki çocuk babasıdır.

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