Biber salçası mı, domates salçası mı? A ve C vitaminleri bakımından hangisi daha üstün!
Mutfağımızda genelde biber mi, domates mi salça olarak kullanılıyor sorusu en çok konuşulan konulardan biri olarak yerini koruyor.
Araştırmalar biber salçasının domates salçasına göre daha zengin bir besin profiline sahip olduğunu gösteriyor. Özellikle A ve C vitamini bakımından oldukça zengin olan biber salçası, bağışıklıktan cilt sağlığına kadar birçok alanda vücuda destek veriyor.
Biber salçası, göz sağlığını koruyan, bağışıklık sistemini güçlendiren ve cilt yenilenmesini destekleyen A vitamini açısından çok zengin. İçerdiği beta-karoten, vücutta A vitaminine dönüşerek bu faydaları artırıyor.
C vitamini bakımından da domates salçasından daha üstün. Özellikle kış aylarında soğuk algınlığı ve enfeksiyonlara karşı doğal bir kalkan görevi görebiliyor.
Her ikisinde de bulunan likopen biber salçasında daha yoğun oranda yer alıyor. Bu güçlü antioksidan, kalp hastalıkları riskini azaltırken, kansere karşı koruyucu etki de gösteriyor. Ayrıca ciltteki iltihapları azaltarak yaşlanma belirtilerini yavaşlatmaya yardımcı oluyor.
Biber salçası lif açısından da daha zengin. Bu sayede sindirimi destekliyor ve bağırsakların düzenli çalışmasına katkı sağlıyor.
Sonuç olarak, günlük yemeklerinizde biber salçasını tercih etmek, hem lezzet hem de sağlık açısından daha avantajlı görünüyor.
