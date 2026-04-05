Pentagon Suçüstü yakalandı! CIA Ofisi Vuruldu, Yangın 12 Saat Sönmedi!

Geçtiğimiz günlerde dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford’da meydana gelen ve vahameti gizlenen yangın hadisesinin bir benzeri Riyad’da yaşandı. 3 Mart'ta gerçekleşen dron saldırısı sonrası ABD makamları olayı "sınırlı bir yangın" olarak nitelese de, Wall Street Journal (WSJ) tarafından yayımlanan belgeler gerçeğin çok daha karanlık olduğunu gözler önüne serdi.

"Cerrahi Müdahale" Gibi Nokta Atışı: CIA Hedefte!

Saldırının basit bir taciz ateşi değil, son derece gelişmiş bir teknolojiyle icra edildiği anlaşıldı. Habere göre:

İlk dronun açtığı delikten sadece bir dakika sonra ikinci bir dron içeri girerek binayı içeriden vurdu.

Saldırı tesadüfi bir noktayı değil, doğrudan CIA dahil kilit kurumların ofislerini hedef aldı.

hedef aldı. "Sınırlı" denilen yangın, itfaiye ekiplerinin tüm çabasına rağmen tam 12 saat boyunca kontrol altına alınamadı.

Eski CIA Yetkilisinden İtiraf: "Güvenlik Kalesi Çöktü"

Eski CIA yetkilisi Bernard Hudson, WSJ’ye yaptığı açıklamada yaşanan zafiyeti tescilledi. Hudson, yerli üretim silahların yüzlerce kilometre öteden gelip ABD’nin "en güvenli" dediği noktaları bu denli hassasiyetle vurabilmesinin, bölgedeki tüm askeri ve stratejik dengeleri değiştirecek çapta bir mesaj olduğunu vurguladı.

"Gece Olmasa Katliam Olurdu"

ABD ve Suudi makamlarının, saldırının gece saatlerinde gerçekleşmesini "can kaybı yok" tesellisiyle bir iletişim stratejisine dönüştürmeye çalışması da medyanın duvarına tosladı. Bağımsız gözlemciler, saldırının mesai saatlerinde gerçekleşmesi durumunda büyük bir katliamın kaçınılmaz olacağını belirterek, Washington’ın prestijini korumak adına gerçekleri "rötuşladığını" ifade etti.

Sonuç olarak; Washington’ın "dokunulmazlık" imajı, Riyad’ın göbeğinde alınan bu ağır hasarla derin bir yara daha aldı. Küresel güçlerin askeri fiyaskolarını örtbas etme çabaları, sahadan gelen somut verilerle bir kez daha afişe oldu.