  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ünlü online alışveriş markası iflas etti! Müşteriler şokta, yana yakıla 'Siparişlerimiz ne olacak?' diye sormaya başladılar

Kimi vezir olur kimi rezil olur! İşte şimdi Aslı’ya gülüp geçebilirsiniz

Dolarda 40 lira depremi! Maalesef kötü haber

Ekmeklerini 'taştan' çıkaracaklar! Petrol zengini ülkeye bakın ne satıyoruz!

İsrail ordusundan kan donduran itiraf! Öldürdükleri Gazzelileri mezardan çıkarıyorlar!

Akrabasını zikirle yolcu eden adam viral oldu

Tüm Türkiye'ye gece yarısı ilan edildi! 3 parti kapatıldı

Palavracılara kim inanır? Söz verip sözünü tutmayan Tanju’dan bir söz daha

Bakan Kacır'ın tepkisi sosyal medyayı salladı: Vuhhh gitti adam

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Yeni ikramiye kararı: O düzenleme iptal edildi
Gündem Halil Falyalı cinayetinde karar çıktı!
Gündem

Halil Falyalı cinayetinde karar çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-01-19 15:47:00 -
Halil Falyalı cinayetinde karar çıktı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan ve aralarında Mehmet Faysal Söylemez ile Mustafa Söylemez kardeşlerin de bulunduğu 7 sanığın yargılandığı davada, karar çıktı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan ve aralarında Mehmet Faysal Söylemez ile Mustafa Söylemez kardeşlerin de bulunduğu 7 sanığın yargılandığı davada, karar çıktı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan aralarında Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez kardeşlerin de bulunduğu 7 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanık Mustafa Söylemez’i iki kez müebbet hapis cezasına çarptırırken; sanık Mehmet Faysal Söylemez’in tüm suçlardan beraatine karar verilerek tahliyesine hükmedildi.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya aralarında tutuklu sanıklar Mehmet Faysal Söylemez ve Abdurrahim Çelik getirildiler. Mustafa Söylemez'in de bulunduğu bazı sanıklar ise tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Özge Falyalı'nın avukatı da duruşmaya katıldı.

Mahkemenin kısa kararı şöyle; Mahkeme, sanık Mehmet Faysal Söylemez'in "Tasarlayarak iki kez adam öldürme" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlarından sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraat kararı vererek tahliyesine karar verdi.

Sanık Mustafa Söylemez hakkında ise "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçundan beraatine ve bu suçtan tahliyesine karar veren heyet, Halil Falyalı ve Murat Demirtaş'ı öldürmek suçlarından "Tasarlayarak kasten öldürme " suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluğunun devamına hükmetti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sanık Abdurrahim Çelik, Cengiz Şener ve Ender Yıldız hakkında da Halil Falyalı ve Murat Demirtaş'a yönelik öldürme suçlarından dolayı "Tasarlayarak adam öldürmeye yardım" suçundan ayrı ayrı 12 yıl 6'şar ay hapis cezası olmak üzere toplam 25'er yıl hapis cezası verilerek tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

Tüm sanıklar hakkında "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından ise beraat kararı verildi. Sanık Metin Süs hakkında üzerine atılı tüm suçlardan beraatine karar verildi. Mahkeme heyeti, sanık Cemil Önal hakkında "Tasarlayarak adam öldürme" suçundan 2 kez ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan hakkındaki davanın ayrılmasına hükmetti.

Falyalı'ya ait 30 milyon dolarlık kripto paranın...
Falyalı'ya ait 30 milyon dolarlık kripto paranın...

Ekonomi

Falyalı'ya ait 30 milyon dolarlık kripto paranın...

Sedat Peker'in eski dostu Halil Falyalı'nın eşi ilk defa konuştu!
Sedat Peker'in eski dostu Halil Falyalı'nın eşi ilk defa konuştu!

Gündem

Sedat Peker'in eski dostu Halil Falyalı'nın eşi ilk defa konuştu!

Kara para trafiği deşifre oldu: Dilan Polat, bahis kraliçesi ve Halil Falyalı!
Kara para trafiği deşifre oldu: Dilan Polat, bahis kraliçesi ve Halil Falyalı!

Gündem

Kara para trafiği deşifre oldu: Dilan Polat, bahis kraliçesi ve Halil Falyalı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23