Halil Falyalı çetesine operasyon! 2.5 milyar TL’lik kripto hesaplarına el konuldu!

Ankara’da yasadışı bahse yönelik Halil Falyalı ve eşinin çetesine operasyon düzenlendi. Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda gözaltılar olduğu belirtiliyor.

Ankara’da yasadışı bahisten elde edilen 40 Milyon Dolarlık kripto parayı suikast sonucu öldürülen Halil Falyalı, eşi ve casino müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne aktaran 46 şüpheliye yönelik 8 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilirken kripto paraya ise sulh ceza hakimliği tarafından el konuldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma, örgütün eylemleri kapsamında 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından 46 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında MASAK raporunda Papara hesabı açarak ve banka hesapları kullanılarak yasadışı bahisten elde edilen para nakline aracılık edildiği, hesaplarda toplanan paraların Kıbrıs’ta uğradığı silahlı saldırı sonucu ölen Halil Falyalı, onun eşi ve casino müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri tespit edildi.

40 MİLYON DOLARLIK KRİPTO VARLIK

Şüphelilerin bu yolla toplam 2,5 Milyar Türk Lirası civarında suç geliri elde ettikleri tespit edilirken Başsavcılık tarafından yapılan çalışmalarda, söz konusu paraların gönderildiği banka hesaplarında toplanan paraların kripto varlık borsasına aktarılarak 118 bin 148 işlem ile net olarak 2,5 Milyar Türk Lirasının Halil Falyalı ve eşinin de bulunduğu 11 kişilik grubun kripto hesaplarına transfer edildiği belirlendi.

Yurt içi ve yurt dışındaki kripto varlık borsalarına aktarıldığı belirlenen yaklaşık 666 BTC (Kripto Varlık) ve 14.500.968,32 USDT ( Kripto Varlık) yani yaklaşık 40 Milyon Dolar civarında kripto varlığa ise sulh ceza hakimliğinin kararıyla el konuldu.

Soruşturma kapsamında 46 şüpheli hakkında Ankara merkezli Batman, Bingöl, Kayseri, Kırıkkale, Muş, Van ve Yozgat illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.