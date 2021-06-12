Bonservisi İngiliz ekibi Brentford'ta bulunan Halil Dervişoğlu'nun babazı Muzaffer Dervişoğlu, oğlunun kariyerine ilişkin Fanatik'e açıklamalarda bulundu. Muzaffer Dervişoğlu, "Brentford'da takımın forveti Ivan Toney satılacak mı, satılmayacak mı, ondan sonra karar verilecek Halil'in durumuna. Para konuşmuyorlar zaten. Gündemde 8-10 milyon Euro dönüyor ama bunlar sadece söylenti. Ben 8-10'a da bırakacaklarını tahmin etmiyorum. Brentford'un Halil'den beklentisi çok yüksek, 30-40 milyon Euro'lar konuşuluyor. Ivan Toney tekrar Brentford'da kalırsa biz o zaman kiralık gideriz. Ya da Toney ile eşit şans bulmamız lazım. Yoksa orada kalmayız, kiralık gideriz. Önceliğimiz Galatasaray olur. Halil orada mutlu. Ama elimizde olan bir durum değil. Bakarsın İspanya'ya, İtalya'ya veya Almanya'ya verirler. Çünkü buralardan teklifler var. Orada kulübün vereceği karar önemli” dedi. Peki, Halil Dervişoğlu kaç yaşında?

Halil Dervişoğlu kimdir kaç yaşında?

Halil İbrahim Dervişoğlu 8 Aralık 1999'da Hollanda Rotterdam'da dünyaya geldi. Kariyerine Sparta Rotterdam'da başlayan Dervişoğlu, 2020'de İngiliz ekibi Brentford'a transfer oldu. Twente ve Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil'in bonservisi İngiliz ekibinde. Türk Milli Takımı forması da giyen Halil, Galatasaray'da çıktığı 12 maçta 3 gol atıp 2 asist yaptı.