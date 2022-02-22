  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Halil Dervişoğlu gemileri yaktı!
Spor

Halil Dervişoğlu gemileri yaktı!

Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile Galatasaray arasında oynanan, 4 penaltı kararının çıktığı karşılaşmada Galatasaray forveti Halil Dervişoğlu'nun bir karesi çok konuşuldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 10:42:00 -
Halil Dervişoğlu gemileri yaktı!

Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile Galatasaray arasında oynanan, 4 penaltı kararının çıktığı karşılaşmada Galatasaray forveti Halil Dervişoğlu'nun bir karesi çok konuşuldu.

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ın Göztepe'yi uzatma dakikalarında attığı golle 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada Halil Dervişoğlu'nun ekrana yansıyan bir karesi gündem oldu.

Galatasaray'da maça ilk 11'de başlayan ve 59. dakikada karşı karşıya pozisyonda kaleye vurmak yerine ofsayt pozisyonundaki Mohamed'e pas vererek takımını golden eden Halil Dervişoğlu, 62. dakikada yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı.

Skor 2-2 iken 90+6. dakikada Emre Kılınç'ın penaltı pozisyonu için ekrana gelen Arda Kardeşler'in penaltı kararı vermesinin ardından sahadaki ve yedek kulübesindeki bütün futbolcuların sevindiği anlarda Halil Dervişoğlu'nun yedek kulübesinde oturduğu, ekrana yansıdı.

Bu kare, akşamın en çok konuşulan konularından biri oldu.

Galatasaray'ın sezon başında Brentford'dan kiraladığı Halil Dervişoğlu, çıktığı 21 lig maçında 3 gol atıp 1 de asist yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay