  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Halil Akbunar Süper Lig'de 100. maçına çıkmaya hazırlanıyor
Spor

Halil Akbunar Süper Lig'de 100. maçına çıkmaya hazırlanıyor

Göztepe formasıyla Süper Lig'de 99 maça çıkan Halil Akbunar, yarınki Kayserispor müsabakasında oynaması halinde sarı-kırmızılı ekibin tarihinde 100 karşılaşmaya ulaşan 24. isim olacak - Halil Akbunar: - "Taraftarlarımızla 100. maç coşkusunu yaşamak isterdim, inşallah 200. müsabakada sağlıklı bir şekilde onlarla oluruz"

Yeniakit Publisher
2020-12-04 14:17:25 -
Halil Akbunar Süper Lig'de 100. maçına çıkmaya hazırlanıyor

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de yarınki Hes Kablo Kayserispor maçında oynaması halinde sarı-kırmızılı formayla 100. Süper Lig müsabakasına çıkacak Halil Akbunar, "Taraftarlarımızla 100. maç coşkusunu yaşamak isterdim, inşallah 200. müsabakada sağlıklı bir şekilde onlarla oluruz." dedi.

Halil Akbunar, AA muhabirine, sezona iyi bir başlangıç yaptığını ve takıma katkı verdiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Takım olarak son 2 maçlarını kayıpsız geçtiklerini kaydeden Halil Akbunar, "Yarın da Kayserispor karşısında 3 puan için sahada olacağız. Takım olarak enerjimiz çok yüksek, sahadan galibiyetle ayrılan taraf olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Halil Akbunar, yarın forma şansı bulması halinde Göztepe ile Süper Lig'de 100. maçına çıkacağını belirterek, "Bu benim için mutluluk verici. Formasını giymekten gurur duyduğum Göztepe ile 100. Süper Lig maçına çıkacağım. Yarın taraftarlarımla 100. maç coşkusunu yaşamak isterdim, inşallah 200. müsabakada sağlıklı bir şekilde onlarla oluruz." diye konuştu.


- Göztepe'de 24. futbolcu

Gürsel Aksel'in 390, Nevzat Güzelırmak'ın 331, Fevzi Zemzem'in 305 Süper Lig maçına çıktığı Göztepe'de Halil Akbunar, bu hafta forma giymesi halinde Süper Lig'de 100 müsabakaya ulaşan 24. isim olacak.

Futbola Balçova İdmanyurdu'nda başladıktan sonra 2011-2012 sezonu devre arasında Göztepe'de profesyonel olan 27 yaşındaki Halil Akbunar, o sezondan beri Göztepe'nin dışında sadece 1 yıl Elazığspor'da kiralık olarak forma giydi.

Süper Lig'de 99, TFF 1. Lig'de 102 ve TFF 2. Lig'de 57 ve Türkiye Kupası'nda 16 maça çıkan Halil Akbunar, bu müsabakalarda 42 gol attı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TSK'ya dil uzatan CHP'li vekille Erdoğan'ın yıllar önceki videosu ortaya çıktı
Gündem

TSK'ya dil uzatan CHP'li vekille Erdoğan'ın yıllar önceki videosu ortaya çıktı

Katıldığı televizyon kanalında ordunun satıldığını söyleyerek tepkileri toplayan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın yıllar önce Me..
ABD'den gelen SİHA yazısı gündeme bomba gibi düştü! 'Kör nokta var, Rusya'ya sorun'
Dünya

ABD'den gelen SİHA yazısı gündeme bomba gibi düştü! 'Kör nokta var, Rusya'ya sorun'

ABD'li Bloomberg gazetesi Türk SİHA'larına ilişkin dikkat çeken bir analiz haber yayımladı. Haberde, Türkiye'nin geleceğine ilişkin çarpıcı ..
Erdoğan'dan önemli atamalar! Resmi Gazete'de yayımlandı
Siyaset

Erdoğan'dan önemli atamalar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. ..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay