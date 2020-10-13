  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel "Halikarnas Balıkçısı" ölümünün 47'nci yılında Bodrum'da anıldı
Aktüel

"Halikarnas Balıkçısı" ölümünün 47'nci yılında Bodrum'da anıldı

Yazarın orijinal el yazılarını içeren not kağıtları Bodrum Deniz Müzesi'nde sergilendi

Yeniakit Publisher
2020-10-13 14:07:55 -
"Halikarnas Balıkçısı" ölümünün 47'nci yılında Bodrum'da anıldı

MUĞLA (AA) - "Halikarnas Balıkçısı" mahlaslı gazeteci, yazar, şair, ressam Cevat Şakir Kabaağaçlı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde ölümünün 47'inci yılı dolayısıyla düzenlenen törenle anıldı.

Bodrum Halikarnas Balıkçısı Forumunca, Bodrum Belediyesinin desteğiyle düzenlenen anma etkinliği, Kabaağaçlı'nın mezarının bulunduğu Gümbet Mahallesi Gönül Tepesi'nde gerçekleştirildi.

Programda, Bodrum'a 1926 yılında sürgün edilen Kabaağaçlı'nın yaşamından kesitler anlatıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kabaağaçlı'nın ilçeye çok değerli katkılarda bulunduğunu söyledi.

Aras, anma etkinliğine az sayıda kişi katılması nedeniyle de sitemini paylaştı.

Halikarnas Balıkçısı'nın torunu Sibel Kabaağaçlı da dedesinin doğayı ve insanları seven, çok yönlü bir kişiliğe sahip olduğunu ifade ederek, onun torunu olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

Halikarnas Balıkçısı Forumu üyesi yazar Sönmez Taner de çok uzun yıllardır ilçede yaşadığını, Bodrum'a olan sevgisini Halikarnas Balıkçısı sayesinde kazandığını kaydetti.

Yapılan konuşmaların ardından Kabaağaçlı'nın mezarına begonvil çiçekleri bırakıldı, mezarının arkasına belediye başkanı ve torunu tarafından begonvil çiçeği dikildi.

Anma etkinliği kapsamında Bodrum Deniz Müzesi'nde, Halikarnas Balıkçı'sının orijinal el yazmaları da sergilendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CIA bağlantısı ortaya çıktı
Gündem

CIA bağlantısı ortaya çıktı

Öldüğüne ilişkin haberlerin yayılması sonrası CHP yandaşı Halk TV'ye bağlanarak sağlığının yerinde olduğunu söyleyen Sümerolog Muazzez İlmiy..
Avrupa ülkesi İstanbul Sözleşmesi'ne karşı diplomatik bir atak başlattı
Dünya

Avrupa ülkesi İstanbul Sözleşmesi'ne karşı diplomatik bir atak başlattı

Aile kurumunu yok etmekle suçlanan İstanbul Sözleşmesi Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'da sert bir şekilde eleştiriliyor. Polonya bunun iç..
İmamoğlu'na tepki yağıyor! AK Parti'den soru önergesi
Gündem

İmamoğlu'na tepki yağıyor! AK Parti'den soru önergesi

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin yüksek maliyet iddiasıyla söküp yerine graffiti çalışması yapmaya başladığı dikey bahçeler mecli..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay