"Halikarnas Balıkçısı" ölümünün 47'nci yılında Bodrum'da anıldı

MUĞLA (AA) - "Halikarnas Balıkçısı" mahlaslı gazeteci, yazar, şair, ressam Cevat Şakir Kabaağaçlı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde ölümünün 47'inci yılı dolayısıyla düzenlenen törenle anıldı.

Bodrum Halikarnas Balıkçısı Forumunca, Bodrum Belediyesinin desteğiyle düzenlenen anma etkinliği, Kabaağaçlı'nın mezarının bulunduğu Gümbet Mahallesi Gönül Tepesi'nde gerçekleştirildi.

Programda, Bodrum'a 1926 yılında sürgün edilen Kabaağaçlı'nın yaşamından kesitler anlatıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kabaağaçlı'nın ilçeye çok değerli katkılarda bulunduğunu söyledi.

Aras, anma etkinliğine az sayıda kişi katılması nedeniyle de sitemini paylaştı.

Halikarnas Balıkçısı'nın torunu Sibel Kabaağaçlı da dedesinin doğayı ve insanları seven, çok yönlü bir kişiliğe sahip olduğunu ifade ederek, onun torunu olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

Halikarnas Balıkçısı Forumu üyesi yazar Sönmez Taner de çok uzun yıllardır ilçede yaşadığını, Bodrum'a olan sevgisini Halikarnas Balıkçısı sayesinde kazandığını kaydetti.

Yapılan konuşmaların ardından Kabaağaçlı'nın mezarına begonvil çiçekleri bırakıldı, mezarının arkasına belediye başkanı ve torunu tarafından begonvil çiçeği dikildi.

Anma etkinliği kapsamında Bodrum Deniz Müzesi'nde, Halikarnas Balıkçı'sının orijinal el yazmaları da sergilendi.