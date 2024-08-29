Halid Meşal'den feda eylemi çağrısı

Hamas lideri Halid Meşal, istişhadi eylemlerin yeniden başlaması gerektiğini vurgulayarak, küresel çapta kitlesel gösterilere ve öğrencilere kampüslerde "Kampüs İntifadası"nı sürdürme çağrısı yaptı. Ayrıca, Gazze'nin zor durumu karşısında uluslararası toplumun daha aktif olması gerektiğini belirterek, Filistin ve Mescid-i Aksa'nın özgürleştirilmesinin ümmetin öncelikli görevi olduğunu ifade etti.

Hamas liderlerinden Halid Meşal, İstanbul’da düzenlenen Mescid-i Aksa’ya Bakış isimli programda online katılımla konuştu.

Programda Gazze'deki durumu değerlendiren Meşal, istişhadi eylemlerin yeniden başlatılmasının kaçınılmaz olduğunu belirterek global ölçekte kitlesel gösterilerin artırılması çağrısında bulundu.

Ek olarak yeni akademi dönemine dikkati çeken Meşal, öğrencilere Kampüs İntifadasını sürdürmeleri çağrısı yaptı.

Halid Meşal'in programda öne çıkan vurguları:

- Ümmet üzerine düşen sorumluluklarını üstlenmelidir. İstişhadi operasyonlara geri dönülmesi gerekiyor, çünkü bu durum sadece açık çatışmanın uygun olduğu bir durum.

- Askeri seçeneğin yanı sıra Arap, İslam ve tüm insalık sokağının Gazze için zafer çığlıkları atan milyonlarla öfke durumuna geri dönmesi gerekiyor.

- Birkaç gün sonra dünyada üniversitelerde akademik sezon başlayacak. Ey ümmetin gençleri, Amerika'ya, Batı'ya, Doğu'ya ve Siyonistlere güçlü mesajınızı vermek için kampüs hareketine geri dönün: “Saldırganlık durana kadar durmayacağız” deyin.

- Gazze neredeyse tek başına bir dünya savaşı veriyor. Bu bizi şok etmesi, bize gerçeği hatırlatması gereken bir durum.

- Ümmet, Aksa'yı Filistin'i özgürleştirmek, Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı kurtarmak için savaşının ve stratejisinin birinci maddesi haline getirmelidir.

- Televizyondaki görüntülerle gurur duymakla yetinilmemesi gerekiyor. Gazze'yi yalnız bırakmayın. Direnişle gurur duymak yeterli değildir.

- Cihadi örgütlerin, hareketlerin ve grupların ve herkesin tarihi bir karar alması gerekiyor. Her sorumlu kişi, pratik askeri-cihadi pozisyonundan Aksa Tufanı’na fiilen katılma kararını almak için yarından önce bugün karar vermesi gerekiyor.