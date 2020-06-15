Haliç'teki kirliliğin su altı görüntüleri ortaya çıktı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 10 ay içerisinde Haliç'i 1990'lı yıllara döndürdü. Sosyal medyadan Haliç'in kirliliğine dair birçok tepki mesajı da yazıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Haliç'in temizlenmesi için kolları sıvadı. Bugün Haliç'ten su örneği alan bakanlık nasıl bir çalışma yapacağına dair ön incelemeye başladı.

Kirliliği 10 gün önce görüntüledi

AK Parti Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise sosyal medya hesabından Haliç'in kirliliği hakkında bir video paylaştı.

Bu videoda Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'ın da dalgıçlarla birlikte Haliç'in derinliklerine daldığı görüldü. Başkan Yıldız, 10 gün önce yani 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde dalgıçlarla birlikte Haliç'in derinliklerindeki kirliliği görüntülemiş oldu.

"Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan belliydi"

Başkanı Yıldız, bu kirliliğin görüntülerini paylaşarak sosyal medya hesabından şunları söyledi:

"Telefonunuzun ekran ayarlarıyla oynamayın, görüntüler gerçek! 10 gün önce #DünyaÇevreGünü vesilesiyle bir etkinlik yapma ümidiyle Haliç'e daldık ama karşılaştığımız görüntü çok kötüydü. Birkaç gün sonra Haliç'in yüzeyi simsiyah oldu. Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan belliydi."

Sabah