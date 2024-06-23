Haliç'teki DEM ahlaksızlığına Mustafa Destici'den çok sert tepki!

DEM Parti İstanbul Milletvekilleri Özgül Saki ve Kezban Konukçu, Haliç'teki Atatürk köprüsüne LGBT paçavrası astı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, DEM'lilerin ahlaksızlığına çok sert tepki gösterdi.

Destici, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar hem vatan haini, Türk ve Türkiye düşmanları, hem de sapkınlığı sahiplenen inançsızlar, ahlaksızlar tayfası.

Hepimizin yüreğini yakan, Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında can kaybı sayısı artarken, (cümlesine Allah rahmet eylesin) terör örgütünün uzantısı DEM’in sözde milletvekilleri İstanbul'daki Haliç Metro Köprüsü'ne ahlak’a, inancımız ve kültürümüze göre sapkınlığı temsil eden paçavrayı asma derdine düşmüşler.

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Tam bir mahalle yanarken saç tarama vakası. Yazıklar olsun."