Haliç'te trafik kazası! Trafik durma noktasına geldi
Haliç Köprüsü üzerinde yaralamalı kaza meydana geldi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken köprü trafiği durma noktasına geldi.26 Nisan 2018 Perşembe 14:29
Haliç Köprüsü üzerinde meydana gelen yaralanmalı kaza, trafiği durma noktasına getirdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle araç trafiği Mecidiyeköy'den Haliç'e kadar uzanırken, diğer tarafta da Şirinevler'den başlayan yoğunluk Haliç Köprüsü'ne kadar ulaştı
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