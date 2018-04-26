Haliç'te trafik kazası! Trafik durma noktasına geldi

Haliç Köprüsü üzerinde meydana gelen yaralanmalı kaza, trafiği durma noktasına getirdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle araç trafiği Mecidiyeköy'den Haliç'e kadar uzanırken, diğer tarafta da Şirinevler'den başlayan yoğunluk Haliç Köprüsü'ne kadar ulaştı