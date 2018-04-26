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Haliç'te ilginç intihar girişimi! Hayatını kurtaran polise tekme attı

Haliç Metro Köprüsünde intihar girişiminde bulunan bir kişi hayatını kurtaran polis memuruna tekme attı.

26 Nisan 2018 Perşembe 15:55
Haliç'te ilginç intihar girişimi! Hayatını kurtaran polise tekme attı

Haliç Metro köprüsü korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulunan bir kişi son anda kurtarıldı. Adı henüz öğrenilemeyen 45 yaşlarındaki adam kurtarma sırasında önce polisi tekmeledi, ambulansa götürülürken de özel güvenlik görevlisini ısırdı.

POİLE TEKME GÜVENLİK GÖREVLİSİNE ISIRIK!

Haliç Metro köprüsü korkuluklarına çıkıp intihar girişiminde bulunan birini görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri de sevk edildi. "Vali buraya gelecek" diye bağıran zaman zaman korkuluklardan bu kişiyi polis ve güvenlik görevlileri bir süre ikna etmeye çalıştı. Korkuluklara oturduğu sırada bir güvenlik görevlisi tarafından yakalanarak kelepçelenen, ambulansa taşınırken bir güvenlik görevlisinin elini de ısıran adam, polis eşliğinde hastaneye götürüldü.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 15:55
  1. haliç
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