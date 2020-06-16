'Haliç'te İBB teknesinden taciz' iddiası: Tekne alabora olmaktan son anda kurtuldu

Bir zamanlar hiç bir canlının yaşamadığı ve kokudan geçilmeyen ve Haliç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde temizlenmiş ve eski günlerine dönmüştü. Masmavi sulara ve oksijene kavuşan Haliç’te yaşam 40 çeşit balık türü ile yeniden başlamış, yunuslar gelir olmuştu. Haliç’te belediyeler ve spor kulüpleri tarafından da yüzme, yelken gibi birçok deniz sporları yarışları düzenlenir olmuştu.

Ancak özellikle Alibeyköy ve Kağıthane derelerinden gelen kum,taş, çakıl ve çamur ile günden güne kirlenen Haliç, son 6 ayda eski kirli günlerine dönmeye başladı. Haliç’in Eyüp, Alibeyköy ve Kağıthane taraflarında suyun rengi değişmeye ve denizi içinde çöpler birikmeye başladı. Gazeteci Mevlüt Yüksel, kirlenmeyi araştırmak için Haliç’in yolunu tuttu.

Tekneyle birlikte Haliç’i boydan boya dolaşarak kirliliği yerinde tespit eden Yüksel, AK Parti döneminde yapımına karar verilen ancak CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun iptal ettiği, Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesi alana girdi ve buranın Haliç için önemini araştırdı.

'İBB'den taciz' iddiası

SüperHaber'in haberine göre; Yüksel ve kameraman Uğur Karaca’nın bulunduğu küçük tekne, Haliç’teki çekim esnasında skandal bir taciz olayı ile karşılaştı. İBB’ye bağlı Haliç’te dolaşan büyük bir tekne, ekibin bulunduğu teknenin çevresini dolaşarak büyük bir dalga oluşturdu. Güçlü motoru olan büyük teknenin tacizine uğrayan ekibin bulunduğu tekne, bir süre alabora oldu ve devrilmekten son anda kurtuldu. İBB'ye bağlı tekne ise daha sonra Eminönü tarafına doğru hızla uzaklaştı.