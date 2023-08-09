Haliç Üniversitesi ve Güler Flexıble Ambalaj Fabrikaları Üniversite-Sanayi iş birliği kapsamında bir araya geldi

Haliç Üniversitesi ve Güler Flexible Ambalaj Fabrikaları arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, Haliç Üniversitesi öğrencileri Güler bünyesinde staj yapma imkânı bulacaklar. İki kurum arasında yapılan iş birliği ile öğrenciler, Güler şirketlerinin; Ar-Ge, üretim, insan kaynakları gibi çeşitli birimlerinde deneyim kazanma fırsatı elde edecekler.

Haliç Üniversitesi’nin yükseköğretimde çeyrek asrı geride bırakan köklü bir eğitim kurumu olduğunu söyleyen ve öğrencilerine iş dünyasında da destek verme gayesinin kendileri için önemli bir nokta olduğunu dile getiren Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer UTLU, farklı sektörlere donanımlı ve nitelikli insan gücü yetiştirmeye yönelik çalışmalarının yeni dönemde de devam edeceğinin altını çizdi. Güler Fabrikaları ile imzalanan iş birliği protokolünün öğrencilerin profesyonel hayata hazırlanmaları açısından önemine vurgu yapan Utlu, sözlerine şöyle devam etti: “Haliç Üniversitesi olarak benimsediğimiz çağdaş ve uygulamalı eğitim modelimiz ile öğrencilerimizin başarılarına katkı sunmak, onları üniversite hayatındayken iş hayatı ile tanıştırmak bizim önceliklerimiz arasında. Bu iş birliğimiz kapsamında, öğrencilerimize yönelik staj ve iş imkanlarının doğacak olması benimsediğimiz eğitim modelinin güzel bir örneği olacaktır.”

Güler Şirketleri Genel Müdürü Bahattin Aydıngüler ise bu iş birliği için şunları söyledi; “Uygulamalı eğitim modellerii sayesinde öğrencilerine üniversitedeyken deneyim kazandırmayı hedefleyen Haliç Üniversitesi, köklü ve yenilikçi bir eğitim kurumu olduğunu, fabrikalarımızla yaptığı iş birliği ile üniversite-sanayi iş birliğinin en iyi örneklerinden birine imza atarak bir kez daha göstermiştir. Biz Güler Sentetik ve Güler Flexible olarak, üretim yönetim sistemlerinde ihtiyaç duyduğumuz, kendimize özgü veri oluşturabileceğimiz, verileri analiz edip yorumlayabilen, yazılımlarımızı, projelerimizi birlikte yürütebileceğimiz, bilimi rehber edinen bir düzen kurmak istiyoruz.

Değişen dünyada yeni dünyayı daha iyi okuyabilen, analiz edebilen gençlere, gerek Ar-Ge kısmında gerek üretim kısmında gerekse insan kaynaklarında birlikte çalışma fırsatı sunmak bizim için oldukça önemli bir husus. Biz, öğrencilerin üniversite eğitimlerini sahada pekiştirmelerine yardımcı olmak, onlara mentorlük yapmak istiyoruz. Mentor olduğumuz öğrencilerin stajları bittikten sonra nitelikli iş gücümüze katkı sağlayarak, edindikleri tecrübelerini işletmelerimizde sürdürmelerini isteriz. Bu noktada Haliç Üniversitesi ile hayata geçirdiğimiz iş birliği protokolünden dolayı mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim.”

Bilim, teknoloji, spor, tıp, mühendislik, sanat, dijitalleşme alanındaki eğitim faaliyetleri ve yeni nesil mesleklere yaptığı alt yapı yatırımlarıyla yükseköğretim kurumları arasında önemli bir atılım yapan Haliç Üniversitesi, son yıllarda sanayi ve teknoloji odaklı iş birliği programlarına ise özel olarak ağırlık veriyor. Öğrenci odaklı eğitim anlayışını benimseyen üniversite, öğrenci katılımlı Teknoloji Transfer Ofisi ve Sanal Gerçeklik Kuluçka Merkezi ile de öğrencilerini ve mezunlarını girişimcilik ekosistemine dahil etmeyi sürdürüyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Doğaya ve çevreye saygılı iş politikaları ile son teknolojik fabrikalarında çuval ve ambalaj üretimi yapan Güler Sentetik ve Güler Flexible, Türkiye’nin ilk “Kendin Üret Kendin Tüket” lisans numarası (1) olan Güneş Enerjisi Santralini hayata geçiren kuruluş olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Fabrikalarında, enerjinin %60’ı güneş enerjisi ile karşılanan ve dönüştürülebilir enerji alanında her geçen gün farklı çalışmalara imza atan Güler Sentetik ve Güler Flexible fabrikaları; yenilenebilir enerjilerle, doğal kaynaklara zarar vermeden %100 geri dönüştürülebilen üretim yapmak ve yarınlara daha iyi bir dünya bırakmayı hedefliyor.